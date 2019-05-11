قائد شرطة دبي يكرم شرطيين من الإنقاذ البحري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كرّم اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية، ونائبه العميد مروان جلفار.. الرقيب أول عمر غلوم حسن البلوشي، والشرطي أول إبراهيم إسماعيل إبراهيم، من قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، لاستعادتهما ساعة ثمينة لأحد السياح بعد سقوطها في البحر. وأشاد المري بجهود عمر البلوشي، وإبراهيم إسماعيل، مثمناً أداءهما المتميز الذي ترك سمعة طيبة لشرطة دبي لدى الجمهور، وسعيهما الدائم في توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.

وقدم في نهاية اللقاء شهادتي شكر وتقدير للمكرمين، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع منتسبي شرطة دبي على بذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم خدمات راقية لإسعاد المجتمع.