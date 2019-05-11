السفير السعودي في الرباط يلتقي المدير العام للأمن الوطني المغربي

اسماء السيد - الرباط: قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري يوم الخميس بزيارة للمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، عبد اللطيف الحموشي، وذلك في مكتبه بالرباط.

وقالت مصادر دبلوماسية ل""الخليج 365" المغرب" إن الحديث بينهما دار حول العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق الثنائي لما فيه المصلحة المشتركة.

وكان السفير السعودي في الرباط قد عقد في الآونة الاخيرة مجموعة من اللقاءات مع كبار المسؤولين المغاربة منهم رئيس مجلس النًواب (الغرفة الاولى في البرلمان ) ورئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية.