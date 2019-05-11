شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إعادة الانتشار فى الحديدة: مستعدون لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق ستكهولم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار في الحديدة صغير بن عزيز ، استعداد الفريق الحكومي تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار حسب ما تم الاتفاق عليه فى مشاورات ستكهولم.

وقال صغير بن عزيز ، في تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: أبلغنا كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسجارد باستعدادنا تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في أكثر من رسالة".

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وأضاف بن عزيز أن "أي انتشار أحادي بدون رقابة وتحقق مشترك يعتبر تحايل على تنفيذ الاتفاق ومسرحية هزلية كسابقاتها وسوف يعري الأمم المتحدة"، فى تلميح إلى عرض الحوثيين بالانسحاب من أجزاء من الحديدة وميناءى رأس عيسى والصليف

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية وعضو الفريق الحكومي بلجنة الحديدة العميد صادق دويد ، أنه وبعيداً عن التلاعب بالألفاظ، فإن انسحاب الحوثي من موانئ الحديدة هي الخطوة الأولى من المرحلة الأولى ، مضيفا "ندعم تنفيذ الاتفاق ونحمل الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذه وفق ما تم التوافق عليه من التحقق والمراقبة وإزالة الألغام والعوائق والمظاهر العسكرية".