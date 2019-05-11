شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ديان تريانسياه دجاني مندوب إندونيسيا في الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الحالي إن المجلس دعا أمس الجمعة كل أطراف الصراع في ليبيا للالتزام بوقف لإطلاق النار والعودة إلى وساطة تقودها المنظمة الدولية.

كانت أحدث موجة عنف في ليبيا قد بدأت قبل شهر عندما زحفت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بزعامة خليفة حفتر صوب العاصمة طرابلس وتقدمت حتى ضواحيها.