"أنصار الله" تفرج عن 70 معتقلا بتهمة محاولة الالتحاق بمعسكرات الجيش

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القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله، أن المفرج عنهم اعتقلوا في وقت سابق أثناء محاولتهم التوجه للالتحاق بمعسكرات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.
© AP Photo / Hani Mohammed
وأصدرت "أنصار الله"، في 21 ديسمبر من العام 2017م، قراراً بالعفو العام عن كل من قاتل ضد الجماعة، باستثناء من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها، أو تورط في التخطيط أو التخابر من أجلها مع التحالف.
وتمنع جماعة أنصار الله، انتقال العسكريين والموظفين الحكوميين من المحافظات التي تسيطر عليها إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، باستثناء المغادرة لغرض السفر إلى الخارج عبر مطاري عدن وسيئون جنوب وشرق اليمن.
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