وأضاف شيخ الأزهر، أن الشريعة قائمة على المصلحة، ولكن المصلحة مقيدة بأن تكون معتبرة شرعًا، وذلك عبر برنامجه التلفزيوني الرمضاني.
وأوضح الإمام الأكبر أن هناك بعض المصالح ليست معتبرة شرعًا مثل الربا، فهذا يضر بالمجتمع، وبالتالى لا يلتفت إليها.
ولفت الطيب إلى أن "الغاية فى الإسلام هى احترام الإنسان وأخذ مصلحته فى الاعتبار، لذلك فالأربعة الذين قتلوا طفلًا صغيرًا فى اليمن، أمر سيدنا عمر بن الخطاب بقتلهم، فقال له البعض هذا طفل وهؤلاء أربعة؟ فقال لهم: "لو تمالئ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به".
كانت هذه تفاصيل خبر شيخ الأزهر: الشريعة قائمة على المصلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.