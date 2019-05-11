مستوطنون وجنود إسرائيليون يعتدون بالضرب على عائلة فلسطينية

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

أصيب عدد من أفراد عائلة فلسطينية بجروح ورضوض، مساء الجمعة، إثر تعرضهم للضرب على يد مستوطنين وجنود إسرائيليين، في البلدة القديمة بالخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مناوشات بالأيدي بين جنود إسرائيليين ومستوطنين مسلحين، من جهة، وفلسطينيين من جهة أخرى، ومحاولة الجنود اعتقال عدد من الشبان.

وقال عماد أبو شمسية، وهو ناشط حقوقي ورب الأسرة التي تعرض أفرادها للاعتداء، إنه تم الاعتداء بالضرب عليه، وعلى جميع أفراد عائلته، من قبل مستوطنين وجنود إسرائيليين في حي تل الرميدة، بالبلدة القديمة، ثم احتجزهم الجيش لساعات، قبل أن يطلق سراحهم.

وأضاف أبو شمسية، للأناضول، أنه جرى الاعتداء بالضرب على زوجته فايزه (42 عاما)، وعلى أبنائه، عوني (20 عاما)، ومحمد (17 عاما)، وصالح (13 عاما)، وتم احتجازهم جميعا لعدة ساعات.

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وأوضح أبو شمسية، أن "هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة اعتداءات على مواطنين ونشطاء يوثقون ممارسات وانتهاكات المستوطنين والجنود الإسرائيليين بالمنطقة".

واعتبر في ذلك "محاولة لثنيهم عن توثيق جرائم الاحتلال".

وفي مارس/ آذار 2016، وثّق أبو شمسية، وهو ناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، تصفية جندي إسرائيلي للشهيد عبد الفتاح الشريف، في مدينة الخليل، على مرأى من جنود آخرين.

ويسكن في البلدة القديمة بالخليل نحو 400 مستوطن متطرف، في 4 بؤر استيطانية بحماية ألف و500 جندي إسرائيلي.

وخلال السنوات الأخيرة، جرى تهجير نحو ألف فلسطيني من البلدة، نتيجة سياسة التضييق والإذلال والاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.