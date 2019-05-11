وزير يمني وزير زعيم جماعة الحوثي إلى "التوبة"

عدن/ شكري حسين/ الخليج 365

دعا وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطيه، الجمعة، زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" إلى "التوبة" تزامناً مع شهر التوبة (شهر رمضان).

وقال عطيه في تصريحات للأناضول: "أدعو عبدالملك الحوثي، إلى التوبة، وأقول له في شهر التوبة والغفران، يكفيك ما فعلته بالشعب اليمني، من قتل وتدمير وتجويع وأمراض".

وأضاف: "4 سنوات من التهجير والتشريد والتنكيل برجالات اليمن ونسائها وأطفالها، وتفجير وتدمير لكل مقومات البلد الدينية والتنموية، وتمزيق المجتمع، أليست كافية؟".

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وتابع: "بسبب طيشك، كم مقابر جماعية أقيمت؟ وكم أطفال يتمت؟ وكم نساء رملت؟ وكم أعراض انتهكت؟ وكم أموال سرقت وسلبت؟".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة الحوثي.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.