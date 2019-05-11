في رمضان.. المسيرات متواصلة بالخرطوم لتسليم السلطة للمدنيين

الخرطوم/ الخليج 365

خرج مئات السودانيين، مساء الجمعة، في مسيرات جماهيرية من عدة أحياء بالعاصمة السودانية، صوب مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.

وأفاد شهود عيان للأناضول أن مئات خرجوا عقب تناول الإفطار، من أحياء مدينة بحري شمالي الخرطوم، متجهين لمقر الاعتصام أمام قيادة الجيش.

وأضاف الشهود أن المتظاهرين رددوا هتافات خلال المسيرات تطالب بـ"إسقاط المجلس العسكري"، وتسليم السلطة للمدنيين.

ويواصل الآلاف منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.

Advertisements

فيما قال شهود آخرون أن المئات خرجوا أيضا في مسيرات جماهيرية من أحياء "جبرة"، و"الصحافة" و"الامتداد" و"العشرة" و"الديم" جنوبي الخرطوم، صوب مقر الاعتصام.

كما خرج مئات من حي "بري" شرق الخرطوم، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وفق شهود عيان.

من جانبه، قال تجمع المهنيين السودانيين أن موكب جماهيري ضخم يتوجه حاليا من حي "جبرة" جنوبي العاصمة إلى مقر الاعتصام.

وفي 11 أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسا انتقاليا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

وتطالب قوى إعلان الحرية التغيير (تحالف يضم أكبر الأحزاب المعارضة بالسودان التي تقود الاحتجاجات) بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.