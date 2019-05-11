توقعات #الطقس غدا.. #أمطار على 7 مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت 6 رمضان 1440.

وأوضحت الأرصاد أن طقس 6 رمضان به فرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق، حيث تشمل الحالة الجوية الممطرة مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ومنطقة الرياض وأجزاء من منطقة القصيم.

وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على منطقة نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.