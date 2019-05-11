الأمم_المتحدة: انسحاب #مليشيا_الحوثي من #الحديدة يبدأ السبت

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أنها ستراقب انسحاب الحوثيين من الحديدة الذي سيبدأ السبت ويستمر لمدة 3 أيام.

وأكدت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة أن “الحوثيين عرضوا انسحابا مبدئيا من جانب واحد من أجزاء في الحديدة والصليف ورأس عيسى”، معتبرةً أن “انسحاب الحوثيين من الحديدة سيسمح بإرساء دور أممي في دعم موانئ البحر الأحمر”.

وتابعت اللجنة: “سنراقب انسحاب الحوثيين ابتدأً من 11 من هذا الشهر لمدة 3 أيام”.

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وذكرت اللجنة في بيان أن من المهم أن تلي الخطة “الإجراءات الدائمة الملزمة التي تتسم بالشفافية من جانب الطرفين للوفاء الكامل بما عليهما من التزامات”.

وأبرمت الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي اتفاقا مبدئيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي لسحب عناصر الحوثيين من الحديدة بحلول السابع من يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك لتمهيد الطريق لمفاوضات تنهي الحرب المستعرة منذ أربعة أعوام. والحديدة شريان حياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون خطر المجاعة.

وقال اللفتنانت جنرال مايكل لوليزجارد الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاتفاق إن الحوثيين ينوون بدء الانسحاب يوم السبت من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.