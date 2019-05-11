شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ«مفحط السناب» في نجران.. إجراءات عقابية صارمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطاحت دوريات مرور نجران، بـ”حدث” مارس التفحيط داخل حي سكني، بعد توثيق الواقعة من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي “السناب”.

وأوضح مدير مرور نجران العقيد مناحي السبيعي، أنه بعد مشاهدة المقطع تم عمل نقاط ضبط بغية التوصل إلى من قام بهذا التصرف المتهور.

وأكد السبيعي أنه بعد التحري والبحث تم القبض على السائق المتهور، حيث تم التعامل معه حسب الإجراءات اللازمة، مضيفاً أنه تم حجز المركبة، وتحويل الحدث للإصلاحية لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة.