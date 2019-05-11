شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين التفجيرات الإرهابية التي وقعت في عدد من المدن في أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت البحرين، اليوم الجمعة، التفجيرات الإرهابية التي وقعت في عدد من المدن في أفغانستان؛ والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين من بينهم أطفال، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية البحرينية التضامن مع أفغانستان، مجددة موقف البحرين الرافض لكل أنواع العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تدين التفجيرات الإرهابية التي وقعت في عدد من المدن في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.