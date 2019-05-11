شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 14 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية ، بإصابة 14 مواطنا بجراح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات الجمعة الـ58 لمسيرة العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة.

ووصل المشاركون إلى خمس نقاط على طول الحدود في رفح، خان يونس، البريج، غزة وجباليا للتأكيد على استمرار مسيرات العودة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 304 فلسطينيين استشهدوا منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من مارس 2018 منهم 59 طفلا و10 سيدات.

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