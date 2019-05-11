شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث ترامب يتهم القيادة الفلسطينية بؤاد السلام بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط أعضاء القيادة الفلسطينية بالسعي لوأد خطة السلام الإسرائيلية-الفلسطينية التي يرعاها ترامب حتى قبل الكشف عنها.

وحث جرينبلات المسؤولين الفلسطينيين على الانتظار حتى يروا تفاصيل الخطة قائلا إن من الخطأ إعلان "وفاتها فور وصولها".

وفي مقابلة مع رويترز، رفض جرينبلات، استنكار مسؤولين فلسطينيين لمقترحات السلام المنتظرة التي يرون أنها ستكون منحازة بشدة لإسرائيل وأنها ستوجه ضربة لهدف إقامة دولة فلسطينية.

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وقاطعت السلطة الفلسطينية جهود السلام الأمريكية بقيادة جاريد كوشنر صهر ترامب منذ أواخر عام 2017 حين قرر الرئيس نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مخالفا سياسة أمريكية استمرت عشرات السنين.