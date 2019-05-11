شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان تجلى 231 من رعاياها من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، إجلاء 231 مواطنا من سوريا.

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ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن توكاييف قوله: "إنه تم إجلاء 231 مواطنا كازاخستانيا خلال اليومين الماضيين، من بينهم 156 طفلا، مشيرا إلى تقديم كافة المساعدات الطبية والنفسية والاجتماعية لجميع المواطنين العائدين من سوريا.



وأشار توكاييف، إلى أن الدعاية المغرضة والهدامة كانت وراء توجه الكثير من مواطنى كازاخستان إلى مناطق القتال فى سوريا والعراق؛ لمساعدة (داعش) وغيره من الجماعات الإرهابية.



وأكد مواصلة كازاخستان لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، موضحا فى الوقت نفسه أن المواطنين عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي، دون إجبار.