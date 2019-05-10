شكرا لقرائتكم خبر عن في مشهد رائع بنهار رمضان.. جموع غفيرة يتنافسون في تلاوة القرآن بـ«راجحي الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون صوراً حديثة للمصلين، اليوم الجمعة، من داخل جامع الراجحي بالرياض يتنافسون في تلاوة القرآن الكريم بنهار رمضان. وتظهر الصور تواجد عددٍ كبيرٍ من المصلين داخل المسجد يتلون آيات القرآن الكريم، انتظاراً لأذان المغرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في مشهد رائع بنهار رمضان.. جموع غفيرة يتنافسون في تلاوة القرآن بـ«راجحي الرياض» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.