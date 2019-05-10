شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يوضح أفضل طريقة لتجنّب فقدان المعتمرين أطفالهم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت وزارة الداخلية ممثلةً في مديرية الأمن العام، اليوم الجمعة، رسائل توعوية مصورة للمعتمرين للحد من فقدان الأطفال داخل الحرم المكي.

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ونشر حساب الأمن العام مقطع فيديو توعوي يظهر أحد الأطفال بصحبة والده داخل المسجد الحرام أثناء أداء مناسك العمرة، حيث سجّل والده بيانات التواصل معه.

وقام المعتمر بوضع تلك البيانات في بطاقة وعلّقها في رقبة طفله؛ ليتسنّى لرجال الأمن عند فقده التواصل معه بسرعة.

وقال الأمن العام “أخي المعتمر.. احرص على تسجيل بيانات التواصل معك، واجعلها في كرت برفقة طفلك أثناء اصطحابه في المسجد الحرام”.