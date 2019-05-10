شكرا لقرائتكم خبر عن مستشعر جديد من «سامسونج» يتيح التقاط صور بدقة خيالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة “سامسونج” عن مستشعر جديد يتيح التقاط صور بالهواتف الذكية بدقة عالية أكبر من تلك التي توفرها الأجهزة المتوفرة في الأسواق.

ويتيح المستشعر، الذي أطلقت الشركة الكورية الجنوبية عليه اسم ISOCELL Bright GW1، دقة تبلغ 64 ميجابكسل؛ وهو الأفضل من حيث قدرته على التقاط المزيد من الضوء؛ وفق ما نقل موقع “فيرج” التقني.

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وسيولد المستشعر صوراً بهذه الدقة العالية بدمج بكسلات رباعية مع بعضها البعض لتصبح واحدة، كما أنه سيكون قادراً على إزالة أي تشويه ناجم عن فلاتر الألوان لمزيد من الدقة والوضح في الصور.

وتتوقع “سامسونج” أن تبدأ عمليات إنتاج المستشعر بشكل تجاري في النصف الثاني من العام الجاري، حيث قد يجد المستهلكون هذه التقنية المبتكرة مدمجة في الهواتف التي قد تطرحها الشركة أواخر السنة الحالية.

وتوفر هواتف عدد من الشركات مثل: “سامسونج”، و”هواوي”، و”أوبو”، و”فيفو”، و”شاومي” حالياً هواتف بكاميرات تبلغ دقتها 48 ميجابكسل.