شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 180 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في الأقصى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فراس الدبس مسئول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية الفلسطينية أن أكثر من 180 ألف مصل، من القدس والداخل الفلسطيني ومدن الضفة الغربية إضافة إلى مسلمين من دول عربية وأجنبية، أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك.
واكتظت ساحات المسجد الأقصى المبارك بالمصلين، وخصصت مناطق صلاة للنساء وأخرى للرجال.
من جانبه، قال الشيخ عزام الخطيب مدير أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك "إن 180 ألف مصل تمكنوا من الوصول إلى الأقصى، أملا أن تزداد الأعداد خلال أيام الجمع والأيام القادمة من شهر رمضان الفضيل".
وأضاف أن طواقم دائرة الأوقاف الإسلامية عملت جاهدة بالتعاون مع الكشافة وفرق النظام لتسهيل حركة المصلين في الأقصى وتوفير ما يلزمهم خلال تواجدهم فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 180 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.