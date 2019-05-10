شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 180 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فراس الدبس مسئول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية الفلسطينية أن أكثر من 180 ألف مصل، من القدس والداخل الفلسطيني ومدن الضفة الغربية إضافة إلى مسلمين من دول عربية وأجنبية، أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

واكتظت ساحات المسجد الأقصى المبارك بالمصلين، وخصصت مناطق صلاة للنساء وأخرى للرجال.

من جانبه، قال الشيخ عزام الخطيب مدير أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك "إن 180 ألف مصل تمكنوا من الوصول إلى الأقصى، أملا أن تزداد الأعداد خلال أيام الجمع والأيام القادمة من شهر رمضان الفضيل".

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وأضاف أن طواقم دائرة الأوقاف الإسلامية عملت جاهدة بالتعاون مع الكشافة وفرق النظام لتسهيل حركة المصلين في الأقصى وتوفير ما يلزمهم خلال تواجدهم فيه.