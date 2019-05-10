السودانيون يفطرون بـ"طعام سعودي" (صور)

ونظمت السفارة السعودية بالخرطوم إفطار للسودانيين العابرين للطريق أمام السفارة.

وقام السفير السعودي في السودان، على حسن جعفر، بتوزيع الإفطار بحضور عدد كبير من المستفيدين.

وقال السفير إن الهدف من فكرة توزيع الإفطار هو دعم السفارة للأشقاء بالسودان وعابري الطريق خلال هذا الشهر الكريم، مؤكداً دعم بلاده للشعب السوداني في كافة المجالات.