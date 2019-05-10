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© AP Photo / Hani Mohammed
كان المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش قد أكد في تصريحات صحفية الأربعاء إن "المبعوث الأممي أخفق في إقناع الحوثيين بالانسحاب من الحديدة وموانئها، كما أخفق في دفع الميليشيات لرفع القيود عن حركة كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد".
ومنذ توصل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله في جولة مفاوضات السلام بالسويد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى اتفاقات بشأن الحديدة وتبادل الأسرى ومحافظة تعز، إلا أنها لم تنفذ بسبب اختلافات بين الطرفين حول تفاصيلها.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعتزم سحب قوات من ثلاثة موانئ رئيسية خلال أربعة أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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