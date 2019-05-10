الجامعة العربية ومصر تدينان هجوم بغداد

القاهرة/ الخليج 365

أدانت الجامعة كل من العربية ومصر، الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف، قبل يوم، العاصمة العراقية بغداد، وخلّف 8 قتلى وعددا من المصابين.

وأعلنت الجامعة العربية، في بيان، تضامنها مع العراق قيادة وحكومة وشعبا، في مواجهة أي عمل إرهابي من شأنه المساس بحياة المواطنين، والتأثير على أمن واستقرار العراق.

كما شددت على "أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية للقضاء على ما تبقى من جيوب وبؤر تنظيم داعش الإرهابي، ومواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، بما في ذلك نشاطات التنظيمات والجماعات الإرهابية العابرة للحدود التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

Advertisements

وفي بيان منفصل، أدانت مصر بأشد العبارات، حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة سوق "جميلة"، ببغداد.

وجددت المطالبة بضرورة العمل على التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرُف، عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.

والخميس، استهدف هجوم انتحاري حي بمدينة الصدر، شرقي بغداد، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين غالبيتهم من المدنيين.





الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.