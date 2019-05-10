الأزهر يدين هجوم بغداد الإرهابي

القاهرة/ الخليج 365
أدان الأزهر، الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد، مساء الخميس، وأودى بحياة العديد وإصابة آخرين بجروح.
وذكر بيان للأزهر الشريف، أن "مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية تجردوا من إنسانيتهم ولم يراعوا حرمة الدماء ولا الشهر الفضيل (رمضان)".
وشدد الأزهر على أنَّ استهداف الأبرياء عمل ترفضه كافة الأديان والشرائع السماوية.
وأعرب البيان عن تقديم خالص التعازي لأسر الضحايا ولدولة العراق حكومة وشعبًا، والرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.
والخميس، وقع هجوم انتحاري استهدف حي مدينة الصدر شرقي بغداد، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين غالبيتهم من المدنيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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