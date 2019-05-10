تطوير_التعليم: توافر #وظائف إدارية وتقنية في 3 مدن

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة (شركة حكومية) عن توافر وظائف شاغرة للرجال والنساء في المجالات الإدارية والتقنية والتربوية الخاصة، في ثلاث مدن هي: الخبر وبريدة والرياض.

وأوضحت تطوير التعليم أن الوظائف المطلوبة تشمل اختصاصي نطق وتخاطب للرجال والنساء، ويشترط فيها الحصول على بكالوريوس علوم تطبيقية «مسار نطق وتخاطب»، ومقر العمل مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالخبر.

كما تشمل فني تقنية معلومات للرجال والنساء، ويشترط فيها الحصول على دبلوم أو بكالوريوس تخصص تقنية معلومات أو ما يعادلها، ومقر العمل مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة ببريدة.

واختصاصي نفسي، للرجال والنساء، ويشترط فيها الحصول على بكالوريوس علم نفس، ومقر العمل مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالخبر.

واختصاصي علاج وظيفي للرجال والنساء، ويشترط فيها الحصول على بكالوريوس تخصص علوم تطبيقية «علاج وظيفي»، ومقر العمل مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة ببريدة.

واختصاصي نطق وتخاطب للرجال والنساء، ويشترط فيها الحصول على بكالوريوس علوم تطبيقية «مسار نطق وتخاطب»، ومقر العمل مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة ببريدة.

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واختصاصي سمعيات، للرجال والنساء، ويشترط فيها الحصول على بكالوريوس علوم تطبيقية «مسار سمعيات»، ومقر العمل مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة ببريدة.

واختصاصي علاج طبيعي، للرجال والنساء، ويشترط فيها الحصول على بكالوريوس تخصص علوم تطبيقية «علاج طبيعي»، ومقر العمل مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالخبر.

واختصاصي سمعيات، للرجال والنساء، ويشترط فيها الحصول على بكالوريوس علوم تطبيقية «مسار سمعيات» ومقر العمل مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالخبر.

واختصاصي تربية خاصة، للرجال والنساء، ويشترط فيها الحصول على بكالوريوس تربية خاصة، ومقر العمل مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالخبر.

ومدير قسم الموارد البشرية، للرجال والنساء، ويشترط فيها الحصول على بكالوريوس «موارد بشرية، إدارة أعمال، إدارة عامة» مع خبرة 5 سنوات في التوظيف والتدريب وإجادة اللغة الإنجليزية، ومقر العمل مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة.

وأشارت شركة تطوير التعليم إلى أن التقديم متاح حاليًّا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط http://bit.ly/2HmP6Aj.

يذكر أن شركة تطوير التعليم القابضة هي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتأسست بالمرسوم الملكي رقم م/75 بتاريخ 4 نوفمبر 2008م.