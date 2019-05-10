اختتام فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر

ابها

اختتمت اليوم فعاليات اليوم العالمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير اليوم الجمعه الموافق١٠ مايو 2019م الخامس من رمضان لعام 1440 هـ

اوضح ذلك المتحدث الرسمي للهلال الاحمر محمد حسن الشهري قيام فرع الهيئة بمنطقة عسير بإعداد فعاليات لهذا اليوم وايصال رسالة هيئة الهلال الاحمر السعودي ببرامج تتناسب مع هذا الشهر الفضيل بتوزيع وجبات افطار صائم لاكثر من ٢٠٠ وجبه

وأضاف الشهري : ان الفعاليه دشنت من صاحب السمو الملكي امير منطقه عسير يوم الأربعاء الماضي ، ثم انطلقت المسيرة بمشاركه عدد من الجهات المشاركه ثم انطلق تدشين الفعاليه في اغلب محافظات ومراكز المنطقه

وضمن الفعالية قام فرع الهيئه بالمنطقه حملة التبرع بالدم احتفاء بهذا اليوم وتم المشاركة من قبل ادارة المختبرات وبنوك الدم بالمستشفيات بصحه عسير وكان من ضمن الفعاليه اقامه افطار صائم لابطال الحد الجنوبي بالمنطقه الحدوديه

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وأضاف الشهري : قيام عدم من المتطوعين بزياره المرضى المنومين والمنومات في مستشفى عسير المركزي ضمن هذه الفعاليه

وكان هناك معرض مصاحب لمده يومين شارك فيها عدد من الجهات الحكوميه والخاصه

كما تم تواجد بعض الفرق الاسعافية والتوعوية بالمواقع المزدحمة وتقديم المعلومات الاسعافية للحضور

وفي ختام الفعاليه أكد سعاده المدير العام أن الاحتفال باليوم العالمي للهلال الأحمر، يأتي تقديراً وعرفاناً بما يقوم بها أفراد الهلال الأحمر من جهود إنسانية وتثقيفية، أسهمت – بعد توفيق الله سبحانه وتعالى- في الحد من كثير من الإصابات ونشر التوعية بين أفراد المجتمع