دهس طفل بشارع مظلم ووفاته بعشيرة والشركة تحمل الأمانة عدم تسديد العدادات والأمانة تنفي

الخليج - خالد الهديبي

لقي طفل يبلغ من العمر 13 عام مساء أمس الخميس حتفه أثر حادث دهس في احد الشوارع المظلمة بمركز عشيرة شمال الطائف وفي التفاصيل بينما كان طفل يتيم الأب ووحيد والدته يلهو بدراجته بأحد أحياء مركز عشيرة شمال الطائف مع بقية أقرانه وفي احد الشوارع المظلمة فاجئتهم سيارة من نوع وانيت والتي أدت الى دهس الطفل ونجاة البقية من الدهس مما ادى الى فرار الشخص من الموقع تاركاً الطفل ملطخ بدمائه البريئة على الأسفلت وعلى الفور قام أحد الأشخاص المتواجدين بالأستنجاد بالهلال الأحمر بعشيرة لأنقاذ الطفل ولكن إسعاف عشيرة كان في مهمة اسعافية اخرى لكون المركز الإسعافي بعشيرة لا يوجد به إلا سيارة إسعافية واحدة مما اضطر بالأشخاص المتواجدين من نقل الطفل الى أحد المستشفيات الأهلية بمركز عشيرة وعندما وصلوا به الى المستشفى وإذا به قد فارق الحياة

وقد شكا عدد من أهالي مركز عشيرة شمال الطائف معاناتهم من عدم إيصال التيار الكهربائي للأعمدة التي وضعت منذ 5 سنوات بعدد من شوارع مركز عشيرة ولم يتم استكمال المشروع حتى هذه اللحظة مما جعل بعض الأحياء والشوارع تعيش في ظلام دامس ومن ضمنها شارع الأربعين والذي دهس به الطفل والتقت “صحيفة الخليج الإلكترونية” بعددٍ من أهالي مركز عشيرة وذكروا بأنه تم تركيب أعمدة الإنارة بعدد من شوارع عشيرة منذ خمس سنوات فقد تم أيصال التيار لعدد من الأعمدة بعد مطالبات استمرت لأكثر من ثلاث سنوات وبقي ما يقارب خمسة شوارع لم يتم إيصال التيار الكهربائي لها حتى هذا الوقت ومن ضمن هذه الشوارع شارع الأربعين والذي لقي الطفل حتفه فيه دهساً لظلمة الشارع وأضافوا بأنهم قاموا بمخاطبة الشركة والأمانة عدة مرات لتسديد العدادات وإيصال التيار ولكن الشركة لم تلتزم بالمواعيد التي تطلقها في كل عام ,

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وأضاف الأهالي في شكواهم بأنهم يحملون الشركة كامل المسئولية عن وفاة الطفل ويطالبونهم بدفع تعويضاً مادياً لوالدته كما طالبوا أيضاً بضرورة توصيل التيار الكهربائي للأعمدة المتبقية لاسيما الشوارع الداخلية ، وذلك حفاظاً على سلامة بقية الأطفال ومستخدمي الشوارع لافتين الى إن تشغيل أعمدة الإنارة أمر ضروري ومهم للسائقين، لكي يستطيعوا أن يروا الطريق بشكل واضح في فترة المساء ، وأن يتفادوا الأطفال والأشخاص الذين يعبرون الشوارع بطريقة مفاجئة، وكذلك تفادياً لدهس الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بجانب الشوارع واضافوا بأنهم في كل عام يتلقون وعود من شركة الكهرباء والتي اصبحت سمة للشركة بدون الوفاء بها لإيصال التيار للأعمدة ولكن ما ان تنهتي هذه الوعود لتصبح أحلام وردية للأهالي .

وفي تصريح لـ ” صحيفة الخليج الإلكترونية” ذكر مدير شركة الكهرباء بالطائف المهندس تركي الحميدي بأن عدد الطلبات المسددة 11 طلب تم الانتهاء من تنفيذ 10 طلبات والأخير تم تنفيذه ومتوقف على التشغيل الذي سيتم خلال الأيام القادمة كما يوجد عدد من الطلبات غير المسددة وعليها ملاحظة فنية من حيث تجهيز موقع تركيب العدادات وتم إشعار المختصين بالأمانة لمعالجتها

فيما اوضح مصدر بأمانة الطائف ورداً على تصريح مدير الشركة ذكر بأنه تم تسديد جميع العدادات السابقة سوى عداد واحد فقط صدرت له فاتورة قبل 10 ايام تقريباً ولم يسدد وأضاف بأن هناك عدادان تم سدادهما ولم تقوم الشركة بتركيب العدادات حتى هذه اللحظة .