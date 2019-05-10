الحكومة_اليمنية: القصف الحوثي الجديد على مطاحن الغذاء في #الحديدة جريمة إرهابية

صحيفة الخليج الالكترونية طالبت الحكومة اليمنية وكيل الأمم المتحدة للشؤون الانسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك ومنسقة الشؤون الانسانية في اليمن ليزا غراندي، بالتدخل العاجل لوقف تكرار قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمطاحن ومخازن الغذاء في مدينة الحديدة غرب اليمن. وأكد وزير الادارة المحلية في الحكومة عبدالرقيب فتح أن الهجوم الإرهابي الجديد الذي استهدف المطاحن تزامنا مع أعمال الصيانة الجارية لإعادة تشغيلها, مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمواجهة هذه الجرائم الارهابية المتكررة بحق العمليات الإغاثية. وشدد فتح على ضرورة تدخل الأمم المتحدة والعمل على نقل مخازن المنظمات الأممية من الحديدة ومناطق الانقلابيين إلى المحافظات المحررة وإيصال المساعدات الإغاثية إلى كافة المناطق عبر آلية تضمن عدم تعرضها للانتهاكات من قبل الإرهابيين وتطبيق خطة لا مركزية العمل الاغاثي المقدمة من الحكومة اليمنية والضامنة لتلافي أي انتهاكات قد تطال العملية الإغاثية.

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