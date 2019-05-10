خادم_الحرمين يوجّه بصرف معونة رمضانية بقيمة ١.٨ مليار ريال لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي

صحيفة الخليج الالكترونية وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على صرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي. ورفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، داعيًا الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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