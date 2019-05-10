شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على قيمة المعونة الرمضانية لرب الأسرة والموعد المتوقع للصرف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على صرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.
وأوضحت مصادر، أنه سيتم صرف مبلغ ١٠٠٠ ريال للعائل، و٥٠٠ ريال لكل تابع من أفراد الأسرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع بدءَ الصرف خلال الأسبوعين القادمين.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قد قال مساء اليوم: “أتقدّم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على موافقته الكريمة على صرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي؛ داعيًا الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته”.
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