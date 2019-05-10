شكرا لقرائتكم غرق 70 مهاجراً على الأقل قبالة ساحل تونس وإنقاذ 16 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - رويترز - | منذ 53 دقيقة في 10 مايو 2019 - اخر تحديث في 10 مايو 2019 / 18:00

ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن ما لا يقل عن 70 مهاجراً لقوا حتفهم اليوم (الجمعة) عندما انقلب قاربهم في المياه الدولية قبالة سواحل تونس بينما تم إنقاذ 16 آخرين.



وأضافت الوكالة أن القارب انقلب على بعد 40 ميلاً بحرياً من ساحل صفاقس جنوبي العاصمة تونس وأن زوارق الصيد أنقذت الناجين. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن عدد القتلى 50 على الأقل.