شكرا لقرائتكم موسكو ترى «خلافات كبرى» مع طوكيو حول جزر «كوريل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب - | منذ 53 دقيقة في 10 مايو 2019 - اخر تحديث في 10 مايو 2019 / 18:41

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن «خلافات كبرى» بين موسكو وطوكيو، في شأن جزر «كوريل» المتنازع عليها في المحيط الهادئ.



لافروف الذي التقى نظيره الياباني تارو كونو في موسكو، قال إن المحادثات التي جرت في الماضي في شأن الجزر، أتاحت للطرفين عرض وجهتَي نظرهما. وأضاف: «آمل بأن تكون هذه المفاوضات والمشاورات مكّنتنا من فهم الخلافات في مواقفنا، على رغم أن هذه الخلافات لا تزال كبيرة جداً».

ويتركّز النزاع على 4 جزر بين بحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، ضمّها الاتحاد السوفياتي أواخر الحرب العالمية الثانية. وتُعرف هذه الجزر البركانية في روسيا بـ«كوريل»، وفي اليابان بـ «أراضي الشمال».

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ورفضت طوكيو الاعتراف بسيادة موسكو عليها، ما حال دون إبرام معاهدة سلام تنهي الأعمال العدائية رسمياً.

والتقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين 25 مرة منذ العام 2013، في محاولة لتسوية هذا الملف الشائك. لكنهما يواجهان معارضة داخلية لأي تنازل.

وأعلنت موسكو أواخر العام الماضي أنها أقامت 4 ثكنات عسكرية في «كوريل»، ما أثار رداً غاضباً من طوكيو.