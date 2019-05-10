شكرا لقرائتكم توزيع سلال رمضانية سعودية في عرمون وصور ووادي خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 10 مايو 2019 - اخر تحديث في 10 مايو 2019 / 21:30

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل لبنان بتوزيع 1863 سلة غذائية رمضانية، مقدمة من المملكة العربية السعودية، على 1,863 عائلة من اللبنانيين والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في بلدة عرمون في جبل لبنان، وفي مدينة صور جنوب لبنان، وبلدة وادي خالد.







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