شكرا لقرائتكم كيم يأمر الجيش بـ«تأهّب قتالي كامل».. وترامب يعتبر أنه «ليس مستعداً للتفاوض» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب، رويترز - | منذ ساعة في 10 مايو 2019 - اخر تحديث في 10 مايو 2019 / 18:13

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الجيش بـ«تأهب قتالي كامل» وبتعزيز «قدرته الضاربة»، وبتنفيذ مناورة على شنّ «ضربة بعيدة المدى». في المقابل، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بيونغيانغ «ليست مستعدة للتفاوض»، بعدما أطلقت الخميس صاروخين قصيرَي المدى، يُرجّح أن يكونا من صنع روسي.



وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن كيم «شدد على ضرورة تعزيز قدرات وحدات الدفاع في منطقة الجبهة، وعند الجبهة الغربية، لتنفيذ مهمات قتالية والبقاء في حال تأهب قتالي كامل، لمواجهة أي وضع طارئ». وشدد على أن «سلام البلد وأمنه يمكن ضمانهما فقط بالقوة القادرة على الدفاع عن سيادتها»، محدّداً «المهمات الضرورية لتعزيز القدرة الضاربة».

وأشارت الوكالة الى «إطلاع كيم على خطة لمناورة تشمل وسائل هجومية بعيدة المدى، وإعطائه أمراً ببدئها». وأضافت أن «المناورة الناجحة لنشر قوات وتنفيذ ضربات، والمصمّمة لفحص قدرة ردّ الفعل السريع لوحدات الدفاع، أظهرت قوة الوحدات التي كانت مستعدة لتنفيذ أي عملية أو مهمة قتالية، بكفاءة عالية».

جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الكوري الجنوبي إطلاق صاروخين الخميس، من منطقة كوسونغ شمال غربي بيونغيانغ، قطعا 420 كيلومتراً و270 كيلومتراً وبلغا ارتفاع نحو 50 متراً، قبل أن يسقطا في البحر.

وقال آن جيو بيك، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الكوري الجنوبية، إن الجيشين الأميركي والكوري الجنوبي يحللان الاختبارات الصاروخية. وسيشمل ذلك تحديد هل أن الصاروخين من طراز «إسكندر» للصواريخ الباليستية قصيرة المدى التي تصنعها موسكو.

وأفاد موقع «38-نورث» المتابع لملف كوريا الشمالية، بأن «الحطام الذي خلّفته عملية الإطلاق في كوريا الشمالية مطابق تماماً لإطلاق صاروخ اسكندر نفذته روسيا». ورجّح أن تكون لدى الدولة الستالينية «القدرة الآن على إطلاق رؤوس حربية إلى أهداف في كوريا الجنوبية بدقة بالغة»، إذا استوردت صواريخ «إسكندر» من موسكو.

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ورجّح الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، أن تكون الاختبارات الصاروخية التي تنفذها بيونغيانغ ردّ فعل على فشل قمة هانوي التي جمعت كيم بترامب في شباط (فبراير) الماضي. وأشار الى «احتجاج، هو بمثابة ضغط لتوجيه المحادثات النووية في المنحى الذي تريده» الدولة الستالينية. وأضاف: «أياً تكن نيات وريا الشمالية، نحذّر من أنها قد تجعل المفاوضات أكثر صعوبة».

ونبّه مون الى ان إطلاق بيونغيانغ صاروخاً باليستياً، ولو قصير المدى، قد يشكّل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن.

في السياق ذاته، اعتبر ناطق باسم الحكومة اليابانية أن الدولة الستالينية أطلقت «صواريخ باليستية، ما يتنافى مع قرارات» المجلس.

أما ترامب فذكر أنه يدرس الوضع في كوريا الشمالية «في شكل جدّي جداً»، وزاد: «كانت صواريخ قصيرة المدى. لا أحد راض عمّا حصل. العلاقات (مع بيونغيانغ) مستمرة وسنرى. أعلم أن (الكوريين الشماليين) يريدون التفاوض، يتحدثون عن التفاوض، لكنني أعتقد بأنهم ليسوا مستعدين للتفاوض» على تفكيك برنامجهم النووي.

وتزامن الاختبار الصاروخي لبيونغيانغ مع زيارة ستيفن بيغون، الموفد الأميركي المكلّف ملف كوريا الشمالية، سيول حيث التقى وزيرة الخارجية كانغ كيونغ وا ونظيره الكوري الجنوبي لي دو هون. وقال بيغون: «الباب لا يزال مفتوحاً لعودة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات».

في نيويورك، أعلن مسؤولون مصادرة سفينة شحن كورية شمالية، بعدما صدّرت فحماً وأعادت آلات إلى الدولة الستالينية، منتهكة عقوبات يفرضها مجلس الأمن على بيونغيانغ.