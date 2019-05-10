شكرا لقرائتكم غوايدو يرجّح قبوله تدخلاً عسكرياً أميركياً في فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس - رويترز، أ ف ب - | منذ ساعة في 10 مايو 2019 - اخر تحديث في 10 مايو 2019 / 17:15

رجّح زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو قبوله تدخلاً عسكرياً أميركياً في بلاده، لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو.



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وقال لصحيفة «لا ستامبا» الإيطالية: «إذا اقترح الأميركيون تدخلاً عسكرياً، سأقبله على الأرجح».

غوايدو الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة، يرأس البرلمان، وهو المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا. واعتقلت أجهزة الاستخبارات الفنزويلية الأربعاء الماضي إدغار زامبرانو، نائب غوايدو، لدعمه تمرداً عسكرياً فاشلاً حرّض عليه زعيم المعارضة في 30 نيسان (أبريل) الماضي. واتهمت المحكمة العليا الموالية لمادورو، 10 نواب بينهم زامبرانو، بالخيانة العظمى والتآمر.

وعلّق غوايدو على اعتقال زامبرانو، متهماً الحكومة بممارسة «إرهاب دولة»، في محاولة لـ «إعطاء انطباع عن قوة لا تملكها». وأضاف: «إذا كان في وسعنا التحدث عن انقلاب في فنزويلا، ها هو: تفكيك البرلمان».

ودعا أنصاره الى تظاهرة وطنية غداً السبت، وتابع: «لن نتوقف، سنبقى في الشوارع، تلك هي العملية التي ستنتهي بحرية فنزويلا».