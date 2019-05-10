بومبيو سيلتقي بوتين ولافروف في روسيا

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محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب، رويترز - | منذ ساعة في 10 مايو 2019 - اخر تحديث في 10 مايو 2019 / 18:21

أعلنت الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الروسي سيرغي لافروف، في سوتشي الأسبوع المقبل.



وأشارت الى أن بومبيو الذي يزور روسيا من الثلثاء الى الخميس، سيناقش «مجموعة كاملة من التحديات الثنائية والمتعددة». وأشارت الى أن بومبيو الذي يزور روسيا من الثلثاء الى الخميس، سيناقش «مجموعة كاملة من التحديات الثنائية والمتعددة». وسيشكّل هذا اللقاء أعلى اتصال أميركي مع بوتين، منذ تموز (يوليو) الماضي، حين التقى الرئيس الأميركي دونالد في فنلندا.



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