شكرا لقرائتكم كازاخستان تستعيد 231 من رعاياها في سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نور سلطان (كازاخستان) - أ ف ب - | منذ ساعة في 10 مايو 2019 - اخر تحديث في 10 مايو 2019 / 18:19

أعلنت كازاخستان الجمعة أنها أجلت 231 من مواطنيها، معظمهم أطفال، من سورية بعدما سافروا أو أُخذوا إلى هناك للانضمام إلى صفوف تنظيم «داعش».



وسافر الآلاف من كازخستان وغيرها من دول وسط آسيا والقوقاز إلى سورية للانضمام لصفوف المقاتلين المتطرفين منذ اندلعت الحرب فيها عام 2011.

وذكرت الرئاسة الكازخستانية في بيان أن عملية إعادة 156 طفلا و75 بالغا جرت بين السابع والتاسع من أيار (مايو) الجاري، من دون أن تقدم تفاصيل. ويأتي الإعلان في أعقاب عملية مشابهة جرت في كانون الثاني (يناير) عندما تمت إعادة 43 مواطنا إلى كازاخستان، ألقي القبض على بعضهم لاحقا لجرائم مرتبطة بالتطرف.

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لكن في بيان الجمعة، وصف الرئيس قاسم جومارت توكاييف العملية السابقة بالناجحة. وقال إن هناك «نساء تركن ماضيهن المتطرف وحصلن على وظيفة وأصلحن علاقاتهن مع أقاربهن. وأرسل الأطفال إلى المدارس والروضات». وأشار إلى أن «تأثير دعاية الإرهابيين الكاذبة والمدمرة» أقنع هؤلاء المواطنين بالسفر إلى سورية.

واستضافت كازاخستان سلسلة محادثات في شأن سورية رعتها إيران وروسيا وتركيا منذ مطلع 2017.

وشارك في المحادثات مفاوضون من جانب النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة لكنها استثنت المجموعات المتطرفة على غرار تنظيم «داعش».