شكرا لقرائتكم «الغذاء العالمي» يدين استهداف الميليشيات الحوثية لـ «المطاحن» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جنيف - «الحياة» | منذ ساعة في 10 مايو 2019 - اخر تحديث في 10 مايو 2019 / 18:58

أدان برنامج الغذاء العالمي تعرض مخازن الحبوب والمطاحن التي يديرها قرب مدينة الحديدة اليمنية إلى إطلاق نار من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران أمس (الخميس).



واستنكر المتحدث ارفيه فيرهوسل الهجمات على مخازن الغذاء والمساعدات الإنسانية في الوقت الذي يعاني ملايين اليمنيين من نقص حاد في الغذاء .

وأضاف أن البرنامج سيرسل المزيد من الفرق التقنية والإمدادات إلى مطاحن البحر الأحمر، داعياً إلى إتاحة الوصول الآمن لتلك المطاحن .

وأوضح أن تقييمًا أجراه فريق البرنامج في آخر فبراير أكد أن 70 في المئة من القمح المخزون لازال يصلح للاستهلاك بعد غربلته .