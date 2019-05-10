عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى

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محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - رويترز - | منذ 3 ساعات في 10 مايو 2019 - اخر تحديث في 10 مايو 2019 / 17:01

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى بعد أن خففت إسرائيل القيود المفروضة على دخول سكان الضفة الغربية إلى المدينة المقدسة.

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وقالت دائرة أوقاف القدس إن حوالى 180 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى. وقالت دائرة أوقاف القدس إن حوالى 180 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى. وقال الشيخ محمد سليم في خطبة صلاة الجمعة: «أيتها الجموع المحتشدة في المسجد الأقصى ورحابه الذي جئتم اليه اليوم مرابطين لتؤكدوا للعالم أجمع أنكم لن تفرطوا في مسرى رسولكم صلى الله عليه وسلم». وسمحت إسرائيل للرجال ممن تبلغ أعمارهم 40 عاماً فأكثر ولجميع النساء من سكان الضفة الغربية بدخول القدس للوصول إلى المسجد الأقصى من دون الحاجة للحصول على تصاريح تمكنهم من المرور عبر حواجز ضخمة مقامة على مداخل المدينة. وقال كميل أبو ركن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بتغريدة في «تويتر» إن ما يقارب من 68 ألفا من سكان الضفة الغربية دخلوا القدس عبر المعابر المختلفة المؤدية اليها.



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