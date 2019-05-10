شكرا لقرائتكم مصر تدين التفجير الإرهابي في بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 10 مايو 2019 - اخر تحديث في 10 مايو 2019 / 17:23

دانت مصر بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة سوق جميلة شمال شرق العاصمة العراقية بغداد، ما أسفر عن سقوط 8 قتلى و10 مصابين.



وقدمت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الجمعة، التعازي لذوي الضحايا الأبرياء، والتمنيات بسرعة الشفاء لمُصابي الحادث الغاشم، مؤكدة وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق في سبيل الحفاظ على أمنه واستقراره.

وجدّد البيان مُطالبة مصر بضرورة العمل على التصدي لكل أشكال الإرهاب والتطرُف، وذلك عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.