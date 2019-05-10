شكرا لقرائتكم النظام السوري يقصف بالبراميل ريف إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 10 مايو 2019 - اخر تحديث في 10 مايو 2019 / 16:49

ألقت مروحيات النظام السوري صباح اليوم براميل متفجرة على بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي (شمال غربي سورية)، بالتزامن مع استهداف طائرات النظام الحربية بالرشاشات الثقيلة لأماكن في البلدة، في وقت أثار التصعيد قلقاً دولياً.



وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن طائرات النظام السوري نفذت بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة غارات عدة على أماكن في بلدتي الهبيط والقصابية بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وتتعرض أماكن في البلدتين منذ ما بعد منتصف الليل وحتى اللحظة لقصف بري مكثف بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية.

وكان مجلس الأمن الدولي قرر عقد جلسة طارئة بشأن سورية بناء على طلب الكويت وألمانيا وبلجيكا مع تنامي المخاوف من تصاعد الضربات الجوية ضد المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة.

وطالبت اللجنة الدولية للتحقيق في سورية باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع كارثة إنسانية شمال غربي سورية. وحذرت من استمرار التصعيد العسكري الجاري وما يُرتكب فيه من انتهاكات.

وأكد رئيس اللجنة باولو بينهيرو أن اللجنة تلقت تقارير حول هجمات نظام الأسد ضد المدنيين في شمال حماة وجنوب أدلب، مما تسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بما فيهم النساء والأطفال، ودُمرت البنية التحتية المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات وحرمان الآلاف من الرعاية الصحية والتعليم.

وأشارت اللجنة إلى تواصل غارات النظام الجوية خلال الأسابيع الماضية في ظل عدم وجود ملاجئ آمنة للمدنيين، وتهجير أكثر من 152 ألف شخص منذ 29 نيسان (أبريل) الماضي، مما رفع العدد إلى نزوح 290 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر.

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وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها حذرت مرات عدة خلال العام الماضي من القيام بهجوم عسكري في أدلب، لما سيتسبب فيه من نزوح جماعي وأثره الخطير على حياة وأرزاق وحقوق الإنسان لنحو 3 ملايين مدني يعيشون في شمال غرب سورية بما في ذلك شمال حماة وغرب حلب، وطالبت باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما طالبت ضامنا آستانة (تركيا وروسيا) بالالتزام بالاتفاق الخاص بالمنطقة منزوعة السلاح، حتى يتم التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات وتكون الأولوية لحماية المدنيين.

وأكدت اللجنة أنها تواصل جمع المعلومات والتحقيق في الانتهاكات.

ودانت جامعة الدول العربية استهداف المدنيين وتدمير عدد من المنشآت في غرب سورية خلال اليومين الماضيين. وقال الناطق باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي، إن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط يُتابع بقلق التبعات الإنسانية للعمليات العسكرية في شمال غرب سورية منذ نهاية الشهر الماضي، والتي تكثفت بصورة كبيرة خلال اليومين الماضيين، وما خلّفته من ضحايا مدنيين، فضلاً عن تدمير عددٍ من المنشآت المدنية كالمستشفيات والمدارس.

وأكد أن أية جهود لمكافحة الإرهاب تحظى بالتفهم اتساقاً مع القرارات المتتالية الصادرة عن مجلس الجامعة العربية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن استهداف المدنيين أو خرق القانون الدولي أمرٌ مرفوض ومُدان، ولا يخدم هدف الاستقرار وجلب السلام إلى سورية. وشدد على أن مواجهة الجماعات الإرهابية المتواجدة وسط أعداد كبيرة من المدنيين، كما هو الحال في شمال حماة وفي إدلب، ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الكُلفة البشرية العالية للضربات العسكرية، خاصة باستخدام الطيران.

في غضون ذلك، أعلن برنامج الغذاء العالمي عن تعليق تقديم المساعدات الغذائية لنحو 50 ألف شخص في جنوب إدلب بسبب سوء الأوضاع الأمنية ودمار البنية التحتية المدنية وتهجير موظفي الإغاثة، وتشمل المنطقة التي توقفت فيها إمدادات الطعام سراقب وعش الشغور ومعرة النعمان وكفر نوبول.

وقال الناطق باسم برنامج الغذاء العالمي ارفيه فيرهوسل إن «البرنامج يواصل تقديم الحصص الغذائية حيث يسمح الوضع الأمني بذلك، ويساعد أكثر من 3 ملايين شخص كل شهر في سورية رغم التحديات».

ودعا البرنامج إلى وقف التصعيد العسكري من قوات النظام السوري وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي.