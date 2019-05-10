شكرا لقرائتكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتلقى طلباً لإعادة طفلي داعشيين من سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ستراسبورغ (فرنسا) - أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 10 مايو 2019 - اخر تحديث في 10 مايو 2019 / 16:40

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنّها تلقت طلباً وجهه جد وجدة طفلي داعشيين موقوفين في سورية، لنقلهما مع أمهما إلى فرنسا، في قضية غير مسبوقة ضدّ باريس. وقال مكتب الإعلام في المحكمة إنّ درس الطلب يستغرق أشهر.



وتقدّم جدا طفل يبلغ أربعة أعوام وطفلة تبلغ ثلاثة أعوام يعيشان مع أمهما في «ظروف صحية مأسوية» و«غير إنسانية» في مخيم الهول شمال سورية، للحصول على قرار بإعادتهما، وفق المحامين ماري دوزيه، هنري لوكرلارك، كاترين بور- فيولاس ودني غارو.

وقال المحامون: «عبر رفض إعادة الأم وولديها المريضين والمصابين والواقعين تحت حالة ضعف شديدة، (...) فإنّ فرنسا تعرّض عن قصد وتعمّد هؤلاء لمعاملة غير إنسانية ومهينة، بما ينتهك البند الثالث من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان».

ويعتبر فريق الدفاع أيضاً أنّ رفض فرنسا يشكّل انتهاكاً لمبدأ أنّه «لا يمكن حرمان أحد من حق دخول أرض الدولة التي ينتمي إليها».

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وأشار المحامون إلى أنّ هذين الولدين «معرّضان للمرض، ويعانيان من سوء التغذية والإسهال. أمهما (...) ضعفت بشدة، وتعاني من حمى تيفوئيد شديدة ولم تتم معالجتها».

وطالبوا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإعطائهم الاولوية بالنظر إلى «الخطر البالغ على حياتهم، صحتهم وحالهم الشخصية».

وسبق أن صدرت بحق الأم مذكرة توقيف من قبل قاضية مكافحة إرهاب فرنسية، ولكنّها «أكدت رغبتها في رؤية ولديها يعودان إلى وطنهما (...) وتأمل بتحمّل مسؤوليتها الجنائية على الأراضي الفرنسية»، وفق فريق الدفاع.

وبعد مماطلات استمرت طوال الأشهر الماضية، ترفض الحكومة الفرنسية حالياً إعادة الجهاديين الفرنسيين من سورية، رجالا ونساء، والمنتمين إلى تنظيم «داعش».

ولم توافق حتى الآن على إعادة أطفال إلا «وفق كل حالة على حدة». وعاد خمسة أيتام في 15 آذار (مارس) وطفلة تبلغ ثلاثة أعوام في 27 آذار (مارس)، كان حُكم على أمها بالسجن مدى الحياة في العراق.