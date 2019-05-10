لجنة أممية: نزوح 290 ألف شخص جراء الأوضاع المأساوية في إدلب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وصفت عضو لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كارين أبو زيد الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية والنفسية في محافظة إدلب بـ "المأساوية".

وأعربت كارين، في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم (الجمعة) من نيويورك، عن قلقها البالغ إزاء المدنيين المتواجدين في محافظة إدلب، مشيرة إلى نزوح أكثر من 290 ألف مؤخرا جراء المعارك العنيفة التي تشهدها المحافظة.

واستبعدت حدوث أي تحسن في الاوضاع بإدلب خلال الفترة القادمة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إيجاد حل سريع لإنهاء الأزمة الراهنة في المحافظة. وتشهد محافظة إدلب الواقعة شمال سوريا تصعيدا كبيرا بالتزامن مع بدء قوات النظام السوري وحليفتها روسيا تصعيدهما في المنطقة التي تسيطر على معظمها فصائل مسلحة.