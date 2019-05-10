وكتب ترامب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المباحثات مستمرة بأسلوب شديد التوافق، لا حاجة للاستعجال على الإطلاق".
وأوضح أن "الرسوم في بعض النواحي أفضل من التوصل لاتفاق تجاري، حيث أنها ستعود على بلدنا بثروة أكبر بكثير من اتفاق تقليدي، فضلا عن أنها أسرع وأكثر سهولة".
وأعرب شوانج، عن أسفه إزاء زيادة واشنطن التعريفات الجمركية على سلع صينية، بقيمة 200 مليار دولار من 10 إلى 25 بالمائة، والتي دخلت حيز التنفيذ الجمعة.
ويطال القرار أكثر من 5 آلاف و700 منتج صيني بدءا من الخضروات المعلبة، وحتى زينة عيد الميلاد ومقاعد الرضع.
وانخفض حجم التجارة بين البلدين 20 بالمئة على أساس سنوي في الثلث الأول من 2019، حسب بيانات حكومية صينية.
وقال وفد صيني مشارك في المفاوضات التجارية بواشنطن، الجمعة، إن بلاده "تأسف أسفا شديدا" إزاء زيادة التعريفات الجمركية الإضافية.
ورفعت الولايات المتحدة نسبة الرسوم الجمركية بعدما لوح بها ترامب، الأحد الماضي.
ومنذ يونيو 2018، تبادل البلدان فرض الرسوم على سلع بمليارات الدولارات؛ مما ألقى بتأثيرات سلبية على أسواق العالم، وعطل سلاسل إمدادات المصانع وقلص صادرات المزارع الأمريكية، قبل التوصل إلى هدنة في ديسمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لا حاجة لتسريع المفاوضات مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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