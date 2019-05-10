ترامب: لا حاجة لتسريع المفاوضات مع الصين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنّه ليس متعجلًا لاستكمال اتفاق تجاري مع الصين، في الوقت الذي يستعد فيه مفاوضون أمريكيون وصينيون لمواصلة محادثات في واشنطن.

وكتب ترامب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المباحثات مستمرة بأسلوب شديد التوافق، لا حاجة للاستعجال على الإطلاق".

وأضاف: "الصين تدفع الآن الرسوم للولايات المتحدة بنسبة 25% على ما قيمته 250 مليار دولار من البضائع الصينية.. هذا الدفع الضخم يذهب مباشرة إلى الخزانة الأمريكية".

وأوضح أن "الرسوم في بعض النواحي أفضل من التوصل لاتفاق تجاري، حيث أنها ستعود على بلدنا بثروة أكبر بكثير من اتفاق تقليدي، فضلا عن أنها أسرع وأكثر سهولة".

وكتب ترامب، في تغريدة أخرى: "عملية فرض رسوم إضافية بنسبة 25 بالمئة على 325 مليار دولار المتبقية بدأت.. الولايات المتحدة تبيع الصين حوالي 100 مليار دولار من السلع والمنتجات.. وهو عدم توازن كبير".

وتابع:"عائدات الرسوم التي تزيد عن 100 مليار دولار، سنشتري بها منتجات زراعية من مزارعينا، بنسبة أكبر مما قامت به الصين على الإطلاق وسنرسلها (المنتجات) إلى الدول الفقيرة والجائعة على شكل مساعدات إنسانية".

وفي وقت سابق من الجمعة، دعت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة إلى الالتقاء في منتصف الطريق من أجل تأسيس "علاقات صحية ومستقرة ومتطورة" بين البلدين.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج، في مؤتمر صحفي، على ضرورة بذل البلدين "المزيد من الجهود من أجل تأسيس علاقات تعاون وتنسيق بينهما".

وأعرب شوانج، عن أسفه إزاء زيادة واشنطن التعريفات الجمركية على سلع صينية، بقيمة 200 مليار دولار من 10 إلى 25 بالمائة، والتي دخلت حيز التنفيذ الجمعة.

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ويطال القرار أكثر من 5 آلاف و700 منتج صيني بدءا من الخضروات المعلبة، وحتى زينة عيد الميلاد ومقاعد الرضع.

وأشار شوانج، إلى أن الصين "ستضطر لاتخاذ تدابير ضد هذا الإجراءات"، دون مزيد من التفاصيل.

وانخفض حجم التجارة بين البلدين 20 بالمئة على أساس سنوي في الثلث الأول من 2019، حسب بيانات حكومية صينية.

وقال وفد صيني مشارك في المفاوضات التجارية بواشنطن، الجمعة، إن بلاده "تأسف أسفا شديدا" إزاء زيادة التعريفات الجمركية الإضافية.

ويزور الوفد الصيني واشنطن حاليا لحضور الجولة الـ11 من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة، التي انطلقت الخميس، ومن المقرر أن تستمر الجمعة.

ورفعت الولايات المتحدة نسبة الرسوم الجمركية بعدما لوح بها ترامب، الأحد الماضي.

ومنذ يونيو 2018، تبادل البلدان فرض الرسوم على سلع بمليارات الدولارات؛ مما ألقى بتأثيرات سلبية على أسواق العالم، وعطل سلاسل إمدادات المصانع وقلص صادرات المزارع الأمريكية، قبل التوصل إلى هدنة في ديسمبر الماضي.