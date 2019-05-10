زكاة رمضان.. سلاح حوثي جديد لنهب أموال اليمنيين (فيديو)

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تفرض ميليشيا الحوثي جبايات مالية تحت مسميات مختلفة، تذهب عائداتها لصالح قيادات حوثية.
الميليشيات اقتطعت مبالغ من رواتب الموظفين على أنها زكاة الفطر عن الصائم ومن يعيل مع حلول شهر رمضان.
الحوثيون أصدروا تعميماً رفعوا بموجبه زكاة الفطر من 300 إلى 500 ريال على الفرد.
المليشيات ألزمت كافة المكاتب التنفيذية وشركات القطاع العام والمختلط على خصم زكاة الفطر على الموظفين ومن يعولون من الراتب الذي يتم صرفه خلال أو نهاية شهر رمضان.
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