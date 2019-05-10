إيران تتحدى ترامب.. وتعلن أن واشنطن "لن تجرؤ على الضرب"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty لم يتأخر الرد الإيراني على تصريح ترامب

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه لا يستبعد مواجهة عسكرية مع إيران، داعيا النظام هناك إلى التفاوض على اتفاق نووي جديد.

ولم يتأخر الرد الإيراني على تصريح ترامب، حيث قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن طهران لن تجري محادثات مع أميركا، مضيفا أن واشنطن "لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وكان ترامب صرح للصحفيين "لا يمكن أن نستبعد وقوع مواجهة عسكرية مع إيران"، قائلا إن على "القادة الإيرانيين الاتصال بي والجلوس للتحدث لإبرام اتفاق جيد يساعدهم على الخروج من أزمتهم الاقتصادية".

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" إلى الخليج العربي، بسبب تهديدات طهران.

إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل

من مصر 00201025198165

من السعودية 00966532159578

من الخليج وبلاد الشام 00971504893881

تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة

شاهد أيضاً من بي بي سي: لماذا تعتبر الكويت أكبر مستهلك للطاقة المنزلية في العالم؟

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي "سأرى أمي بعد 12 عاما من الفراق" هل أنت قادر على ارسال طفلك ليتعلم في المدرسة مع العلم أنك لن تراه مرة أخرى لأكثر من عقد من الزمان؟ بي بي سي

كيف تبني الروبوتات المنازل؟ وهل توفر الوقت والمال؟ لماذا الجدران مستقيمة والسقوف مسطحة؟ إنها لراحة الأشخاص الذين يصنعونها. ولكن إذا صنعت وصممت بواسطة الروبوتات، سيكون كل أنواع الأشكال المنحنية الغريبة ممكنة، والتي تتطلب مواد أقل لصنعها. يهدف هذا المشروع في زيوريخ إلى اكتشاف شكل منزل المستقبل الذي تبنيه الروبوتات بي بي سي

بدء مراسم تنصيب ملك تايلاند بدأت في تايلند الاحتفالات الرسمية لتتويج الملك ماها فاجيرالونغكورن أو راما العاشر ملكا للبلاد. بي بي سي 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO لماذا تعتبر الكويت أكبر مستهلك للطاقة المنزلية في العالم؟ بي بي سي مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد، إن قرار إرسال حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" إلى الخليج جاء "لردع التهديد الإيراني في المنطقة".

كما ذكر المبعوث الأميركي بشأن إيران براين هوك، أن إرسال بلاده لحاملة طائرات ليس رسالة سياسية، بل "دفاع عن النفس بعد ورود تهديدات بأعمال عدائية".

وأوضح هوك في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" :"لمسنا تهديدات مفادها أن النظام الايراني كان يدرس القيام بأعمال عدائية وأرسلنا حاملة الطائرات لينكولن لنكون مستعدين لأي هجوم".