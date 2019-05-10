البحرين تعلق رسميا على مزاعم "الخلافات في الأسرة الحاكمة" بعد مكالمة أمير قطر

وكتب الوزير في تغريدة على حاسبه الرسمي في تويتر:"يقولون ما يقولون من كذب وزور في قطر وقنوات لندن المأجورة، ونحن والحمد لله مطمئنون بأن ملكنا حمد بن عيسى وأميرنا خليفة بن سلمان وأميرنا سلمان بن حمد (ولي العهد) وكل أهل البحرين هم جسد واحد وقلب واحد في صف واحد".

وكانت تقارير إعلامية زعمت وجود خلافات داخل العائلة الحاكمة في البحرين، خصوصا بعد اتصال رئيس وزراء البحرين بأمير قطر، لتهنئة بحلول شهر رمضان، وهو الاتصال الذي أحدث جدلا واسعا قبل أن تعلن البحرين رسميا أن هذا الاتصال لا يمثل الموقف الرسمي لها.

واعتبر كثير من المتابعين ومستخدمي التواصل الاجتماعي أن "التصريح البحريني مستغرب، ويدلل على وجود خلافات داخل العائلة الحاكمة فيها حول التعامل مع أزمة مقاطعة قطر".

وقال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن بلاده ملتزمة بمواقفها الراسخة مع "الأشقاء في السعودية والإمارات ومصر"، المتمثلة في اتخاذ كل الخطوات والإجراءات لصون أمن واستقرار المنطقة، وعلى رأسها "أن تقوم قطر بوقف دعم وتمويل الإرهاب، وأن تفي بالشروط التي تم الإعلان عنها ونصت عليها الاتفاقيات التي أبرمت في هذا الإطار، وكل ما تزامن معها من مطالب عادلة"، وفقا لصحيفة الوطن البحرينية.