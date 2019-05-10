روسيا تعرقل بيانا لمجلس الأمن حول تشويه الوضع في إدلب

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وقال سافرونكوف "لم نمرر وعرقلنا بيان مجلس الأمن للصحافة، الذي أعدته كلا من بلجيكا وألمانيا والكويت، وكان معنى يتزييف الأوضاع في مدينة إدلب (السورية)".
© Sputnik . Bassel Shartouh
وأردف "هناك أشخاص يناقشون الوضع بناءا على الحقائق وبأيديهم الخرائط، ويفهمون الوضع في المسرح السوري".
وتابع "نحن الآن على اتصال بالأميركيين وهناك حوار، وهذا هو السبب في أن الأمريكيين قرروا عدم إخراج أي معلومات غير ضرورية من مشاورات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، لأننا حاولنا الشرح بعيدا عن الكاميرات، ويجري العمل لإيجاد قواسم مشتركة في هذا الموقف".
واختتم قائلا "يجب التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامتها واستقلالها ليس بالأقوال بل بالأفعال".
© Sputnik . Matni M.
خارطة عملية تحرير إدلب السورية
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