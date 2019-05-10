شهيد و30 جريحا فلسطينيا شرقي قطاع غزة

غزة / هداية الصعيدي / الخليج 365
استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 30 آخرون، مساء الجمعة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرات "العودة" السلمية، شرقي قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها وصل وكالة الخليج 365، نسخة منه إن "الشاب عبد الله عبد العال (24 عاما) استشهد جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي مدينة رفح".
وأوضحت الوزارة كذلك، أن 30 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال ومُسعف، أصيبوا بجراح مختلفة شرقي القطاع جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين"، دون أن تشير إلى طبيعة الإصابات.
وشارك فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، في مسيرات العودة الأسبوعية التي تُنظم قرب السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس/آذار 2018.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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