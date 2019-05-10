الرئاسة التركية تؤكد على أهمية تطوير العلاقات مع العراق

أنقرة / سنان أوصلو / الخليج 365الممثل الخاص للرئاسة بشأن العراق، ويسل أر أوغلو:

- نقوم بعمل مهم جدا لأن العراق جارنا وننفذ أعمالا مهمة متعلقة بالمياه والطاقة.

- رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يجري زيارة إلى بلادنا في 15 مايو الجاري ويلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.

أكد الممثل الخاص للرئاسة التركية بشأن العراق، ويسل أر أوغلو، على أهمية التعاون بغية تطوير العلاقات مع بغداد.

وذكر مراسل الخليج 365، أن البرلمان التركي استضاف، الجمعة، اجتماعا برئاسة أر أوغلو، ناقش مقترحات المشاريع والحلول المتعلقة بإزالة مشكلة المياه في العراق.

وشارك في الاجتماع القنصل التركي في الموصل محمد كوتشوك سكالي، ورئيس معهد المياه، أحمد ساعتجي، وممثلون عن وزارات الخارجية، والطاقة والموارد الطبيعية، والزراعة والغابات، وغيرها من الدوائر والمؤسسات التركية.

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وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، قال أر أوغلو: "حقا إننا نقوم بعمل مهم جدا، لأن العراق جارنا، وننفذ أعمالا مهمة متعلقة بالمياه والطاقة".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، سيجري زيارة لتركيا في 15 مايو/ أيار الجاري، يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف أر أوغلو: "حتى ذلك الحين، أعتقد أنه سيكون لدينا فرصة لإعداد بعض المواضيع، وتقديمها إلى الرئيس".

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